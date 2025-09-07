Футболист сборной Франции приехал играть в Украину и был шокирован увиденным в Одессе

Французский защитник "Александрии" Тео Ндика, рассказал о своём опыте жизни и игры в Украине во время полномасштабной войны. По его словам, переезд в УПЛ помог вернуть вкус к футболу, но именно поездка в Одессу стала для него шоком.

Видео дня

25-летний футболист признался, что изначально его семья и девушка были против перехода в украинский клуб, однако сам игрок хотел найти команду с игровым стилем, который ближе к его философии футбола. В "Александрии" он почувствовал поддержку и уважение, а жизнь в небольшом городе оказалась относительно спокойной.

Тем не менее этнический камерунец впервые столкнулся с реальной опасностью именно в Одессе:

"Когда мы приехали на матч, я услышал звук, который никогда раньше не слышал. Русский ракетный удар, украинская ПВО ответила, и в небе взорвались два снаряда. Земля затряслась, машины вокруг начали сигналить. Я был в шоке и минут тридцать не мог прийти в себя", — рассказал Ндіка в интервью Eurosport.

Французский защитник отметил, что футбол в Украине играют при пустующих трибунах и строгом регламенте безопасности. В матчах звучат сирены, иногда встречи могут прерываться на несколько часов. Перед началом игр обязательно звучит гимн, а символический первый удар по мячу делает военный, вернувшийся с фронта.

По словам Ндіка, игра в Украине изменила его мировоззрение: он стал больше ценить простые вещи и поддерживать окружающих. "Для болельщиков наши матчи — это как пауза от войны. На 90 минут они забывают про обстрелы. Когда видишь их слёзы и благодарность, понимаешь, что футбол здесь имеет совсем другое значение", — подытожил игрок.

Для справки: Тео Ндика Матам начинал в академиях "Аваллона", "Дижона" и "Лиона", где играл за дубль. Позже выступал за "Бур-ан-Бресс", "Остенде" и "Грассхоппер", а в январе 2025 года перешёл в украинскую "Александрию", подписав контракт до 2026 года.

На международной арене Ндіка имеет камерунские корни, но представлял юношеские сборные Франции. Он играл за команду U-19 на чемпионате Европы, где выходил в основе в матчах группы и півфинале против Испании, реализовав свой пенальти в серии, хотя сборная Франции тогда вылетела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!