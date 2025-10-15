'Этим проблемам уже год'. Ребров сделал откровенное признание про сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги октябрьского отбора на ЧМ-2026, где команда одержала две победы, но вновь столкнулась со старыми проблемами. По словам наставника, уже больше года сборная вынуждена играть без оптимального состава из-за постоянных травм ключевых футболистов.

Украина выиграла у Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1), укрепив шансы на попадание в топ-2 своей отборочной группы. Возвращение Виталия Миколенко и Руслана Малиновского помогло команде — защитник отметился результативной передачей, а полузащитник после годичного перерыва сделал четыре голевых действия.

Однако даже при этом Ребров не смог задействовать всех лидеров: Александр Зинченко пропустил окно, а Виктор Цыганков не выходил на поле за сборную с 2024 года.

Тренер признал, что проблемы со здоровьем преследуют сборную уже весь цикл. "Почти все матчи мы проводим не в боевом составе — слишком много травм. В этих двух играх не могли использовать четырёх-пяти ключевых игроков. Трудно объективно оценивать игру команды, когда тебе не хватает половины основы. Но я благодарен ребятам: несмотря на потери, они вернули нас в борьбу", — сказал Ребров в эфире Суспільне.Спорт.

С начала 2024 года украинская сборная не смогла провести ни одного сбора без потерь: из-за травм выбывали Лунін, Зинченко, Цыганков, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук и другие. Если сравнить заявку на Евро-2024 с нынешней, изменений — одиннадцать, причём больше всего потерь в полузащите.

Ребров надеется, что до решающих матчей ноября против Франции и Исландии лидеры команды успеют восстановиться и набрать форму. "Для нас важно, чтобы травмированные игроки вернулись и получили игровую практику. Без них трудно претендовать на стабильность", — подчеркнул тренер.

Напомним, что перед заключительными поединками отбора с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября) сине-желтые идут на втором месте в группе D (7 очков). OBOZ.UA опубликовал расклады, при которых Украина сможет выйти на чемпионат мира-2026.

