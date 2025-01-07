Украинец Валерий Васильевич Лобановский – выдающийся футбольный тренер, обладатель Рубинового ордена УЕФА "За заслуги". В рейтинге ФИФА он входит в число десяти лучших тренеров мира, в рейтинге УЕФА – в топ-5.

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На тренерском поприще у Лобановского много достижений. Больше, чем он, трофеев со своими командами завоевал только знаменитый шотландец Алекс Фергюсон. Вот некоторые из многочисленных его достижений: 8 раз под его руководством "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата бывшего СССР, 6 раз – национальный Кубок, 3 раза – Кубок сезона, 5 раз – чемпионат Украины, 3 раза – отечественный Кубок.

"Динамо" Лобановского – двукратный обладатель Кубка Кубков (1975 и 1986 гг.) и Суперкубка УЕФА (1975). В 1976 году десять динамовцев в составе сборной, которую возглавлял Валерий Васильевич, стали обладателями бронзовых медалей Олимпийских игр-1976 в Монреале, 11 игроков "бело-синих" на ЧЕ-1988 в Германии завоевали серебряные медали.

Более тридцати подопечных Валерия Лобановского стали заслуженными мастерами спорта, некоторые из них - заслуженными тренерами Украины. Три его подопечных стали обладателями "Золотого мяча" – Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

И это далеко не все достижения тренера Валерия Васильевича Лобановского, которому 6 января исполнилось бы 86 лет. Вот что он говорил о своей профессии: "С первых дней работы тренером я твердо усвоил для себя: тренер должен все время помнить, не забывать ни на секунду, что работает с людьми, которые из него делают тренера".

Мэтр о своих подопечных

На Виктора Колотова капитанская повязка свалилась, словно гром среди ясного неба. Он привык считать себя рядовым футболистом, скромно и честно делающим свое дело – и вдруг... Колотов не стал покрикивать на партнеров, не напускал на себя важный вид. Виктор расценивал капитанство как необходимость быть примером на тренировках, в игре, да и в целом по жизни.

Владимир Бессонов – универсал №1. Он человек, который отдает большее, чем в нем заложено. Он смело, не колеблясь ни на секунду, подставлял голову там, где большинство убирали ноги.

Иван Яремчук все делал очень просто, без выкрутасов, однако столь быстро, уверенно и точно, что эта простота постоянно оборачивалась неприятностями для соперников. Ваня не унывал ни при каких обстоятельствах.

К Вадиму Евтушенко не может быть претензий в плане соблюдения игровой дисциплины. Он добросовестно выполнял все, что ему поручали, он осознавал, что это не прихоть тренеров, а перестановки в интересах команды.

Андрей Баль – скромный, никогда не унывающий. Если бы все футболисты так, до малейших деталей, точно выполняли игровые задания, как он, общий уровень футбола у нас резко поднялся бы.

У меня до сих пор нет сомнений, что Анатолий Коньков – игрок уровня Франца Беккенбауэра. В отборе мяча он безупречен, его передачи точны, своевременны и направлены в нужное место.

Владимир Веремеев достиг почти совершенного мастерства импровизации в условиях строгой коллективной игры, что заметно отличает очень хорошего футболиста от посредственного.

Олег Кузнецов не понимает, как можно кого-то бояться. Ему больше нравится, чтобы боялись его, и он все делает для этого. Кузнецов не только образцовый защитник, он способен заняться организацией нападения из глубины поля, и возможные направления атаки он видит неплохо.

Игроки "Динамо" о своем тренере

Леонид Буряк: "Я с гордостью считаю себя воспитанником Великого тренера. Если бы не Валерий Васильевич, не было бы нас, не было бы знаменитых динамовских команд и громких побед нашего футбола".

Олег Блохин: "Лобановский учил нас главному - побеждать. У него всегда находились нужные слова, которые он умел сказать как всей команде, так и каждому в отдельности. Он потрясающе разбирался в людях".

Виктор Каневский: "У Лобановского была удивительная способность создавать коллективы единомышленников, которые полностью ему доверяли, готовы были на практике реализовывать любой его тренерский замысел".

Олег Саленко: "Валерий Васильевич - личность невероятных масштабов. Глыба! Авторитет имел у игроков такой, что иногда хватало лишь его взгляда. Был великолепным психологом: очень тонко понимал, когда нагрузить, а когда дать команде расслабиться. И еще у него не было избирательного подхода к подопечным. Все росли вместе с командой, все в одной шеренге были".

Александр Головко: "Уверен, в каждом футболисте, которому посчастливилось тренироваться и играть под руководством Лобановского, на всю жизнь осталась частичка человеческого обаяния этой выдающейся личности. Его энергетика всегда передавалась и нам".

Анатолий Демьяненко: "Наш тренер хотел, чтобы мы жили не только футболом, а развивали в себе интеллект. Он всем интересовался: политикой, литературой, театром – и нас к этому приучал".

Все игроки "Динамо", кому давал характеристику Валерий Лобановский, а также футболисты, которые с теплотой вспоминали о нем, стали известными мастерами благодаря своему Великому тренеру. Обидно, досадно, но почему-то нет пока таких ярких игроков в нынешнем "Динамо". Жаль, что нет и вряд ли когда-то будет в команде второй Лобановский – Тренер от Бога.