Дважды бил футболист сборной Украины. Вратарь в Лиге Европы за несколько минут отбил три пенальти подряд. Видео

Форвард сборной Украины и "Ромы" Артем Довбик не сумел сравнять счёт в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "Лилля". Игра сенсационно завершилась со счётом 0:1 в пользу французских гостей.

Видео дня

28-летний футболист сборной Украины вышел на поле на 78-й минуте и уже через четыре минуты получил шанс реализовать пенальти. Голкипер "Лилля" Берке Озер справился с ударом украинца, но вышел с линии ворот и рефери заставил перебить удар.

При повторной попытке Довбик вновь не смог переиграть вратаря, который вновь нарушил правила линии.

Третий раз 11-метровое наказание взялся исполнять Матиас Суле, но и аргентинскому легионеру "Ромы" не удалось переиграть 25-летнего турецкого вратаря. Озер вновь угадал направление и уже легитимно спас "Лилль" от гола.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 сентября Довбик отметился первым забитым мячом за итальянский клуб в текущем сезоне Серии А. Наш соотечественник вышел в стартовом составе на матч против "Вероны" и уже на 7-й минуте открыл счёт.

При этом главный тренер "Ромы" Джан Перо Гасперини хотел избавиться от Довбика еще летом. В прошлом сезоне Довбик забил один гол после выхода на замену, а в сезоне-2024/2025 сыграл 45 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и четырьмя результативными передачами.

В новом сезоне Серии А Довбик пока провёл всего 33 минуты в двух матчах. Ранее он отказался переходить в клуб английской Премьер-лиги, а трансфер в "Милан" сорвался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!