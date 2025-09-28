Украинский футболист, которого выгоняли из 'Ромы', забил гол и сорвал овации стадиона в Риме. Видео

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик отметился первым забитым мячом за итальянский клуб в текущем сезоне Серии А. 28-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе на матч против "Вероны" и уже на 7-й минуте открыл счёт.

Видео дня

Наш соотечественник откликнулся на передачу турецкого одноклубника Зеки Челика и с правого фланга ударом головой открыл счет. Для Артёма это всего второй выход в основе при новом наставнике "Ромы" Джан Пьеро Гасперини.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гасперини определил роль Артема Довбика в команде: украинский форвард не будет основным нападающим и будет выходить на поле преимущественно со скамейки запасных. Джан Пьеро хотел избавиться от Довбика еще летом.

В прошлом сезоне Довбик забил один гол после выхода на замену, а в сезоне-2024/2025 сыграл 45 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и четырьмя результативными передачами.

В новом сезоне Серии А Довбик пока провёл всего 33 минуты в двух матчах. Ранее он отказался переходить в клуб английской Премьер-лиги, а трансфер в "Милан" сорвался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!