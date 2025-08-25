'Друзья в Украине страдали': экс-футболист 'Зенита' заявил, что покинул Россию, в которой 'стало еще хуже'

Бразильский нападающий Клаудиньо, который с 2021 по 2025 год выступал за санкт-петербургский "Зенит", признался, что покинул российскую команду из-за войны против Украины. Форвард катарского "Ас-Садда", который два года назад получил гражданство РФ, назвал гнетущей ситуацию в стране-агрессорке.

Об этом Клаудиньо рассказал в интервью порталу FlashScore. По его словам, он не хотел продолжать карьеру в "Зените" после того, как Россия вторглась в Украину, однако руководство клуба категорически не желало его отпускать. Бразилец хотел вернуться на родину, но в итоге оказался в Катаре.

"Когда начался война, атмосфера изменилась, потому что у нас были друзья в Украине, и они там страдали. Я очень переживал по этому поводу, и это начало тяготить. У меня было несколько предложений вернуться в Бразилию, но "Зенит" не отпускал, потому что они говорили, что я важный игрок для команды, для клуба. Я действительно хотел уехать, но не из-за чего-то, связанного с клубом. Просто я чувствовал, что мне нужно больше внимания. И до этого люди не особо обращали внимание на Россию, а когда началась война, стало еще хуже", – пояснил он.

Отметим, что всего в составе "Зенита" Клаудиньо сыграл 124 матча, в которых забил 21 гол. Он был куплен россиянами за 12 миллионов евро после того, как в 2021 году выиграл Олимпийские игры.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в патриотичном угаре потребовал выгнать из чемпионата России всех легионеров.

