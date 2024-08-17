'Динамо' пропустило гол на 42-й секунде, но добыло волевую победу. Видео

Киевское "Динамо" добыло волевую победу над "Карпатами" в 3-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Поединок на стадионе "Украина" во Львове Львов" завершился со счетом 1:3.

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Поединок начался для подопечных Шовковского феерично. Сразу после розыгрыша с центра поля хозяева провели результативную контратаку, которую на 42-й секунде точно замкнул Очеретько.

Пропущенный гол заметно разозлил столичную команду. "Динамо" большими силами пошло в атаку, просто разматывая по флангах защиту соперника. "Карпаты" успешно отбивалось до 23-й минуте, когда Пихаленок при помощи рикошета сравнял счет.

"Бело-синие" полностью доминировали на поле, организовывали одна за одной атаки и в начале второго тайма добились успеха. Львовяне потеряли мяч в центре поля, не успели перестроится, Владислава Ваната вывели один на один с голкипером и 22-летний форвард легко переиграл Александра Кемкина.

Под занавес встречи "Карпаты" бросились отыгрываться, увлеклись массированным нападением и пропустили контрвыпад. Андрея Ярмоленко сбил в своей штрафной Кемкин, и судья без раздумий поставил пенальти. 11-метровый точно исполнил сам пострадавший.

Эта победа позволила вице-чемпиону Украины набрать 6 очков и возглавить турнирную таблицу. Следующий поединок в УПЛ "Динамо" проведет 24 августа против "Ворсклы".

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