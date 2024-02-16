'Динамо' не смогло обыграть соперника из Молдовы на сборах в Турции. Видео

Киевское "Динамо" в очередной раз не смогло добыть победу в спарринге на тренировочных сборах в Турции перед стартом второй части сезона. Подопечные Александра Шовковского сыграли вничью с командой высшего дивизиона чемпионата Молдовы "Петрокуб" из Хинчешти – 1:1.

Столичная команда пропустил гол уже на второй минуте встречи. Защитники "Динамо" не удержали хавбека соперников Михаила Платицу при розыгрыше стандарта. 33-летний молдаванин оказался перед Алексеем Гусевым и, сыграв на опережение, отправил мяч в сетку плечом.

На то, чтобы отыграться, "бело-синим" потребовалось менее получаса. Сравнять счет украинцам удалось после заброса защитника Дячука, форвард "Динамо" Виталий Супряга выскочил на вратаря соперника, сблизился с ним и точно пробил мимо него в дальний угол "рамки".

Второй тайм запомнился сумбурными действиями со стороны футболистов обеих команд. При этом тренерский штаб Шовковского не стал производить большого количества замен. В итоге команды разошлись миром 1:1.

В девяти матчах тренировочных сборов "Динамо" добыло лишь три победы. 17 февраля киевляне проведут заключительный спарринг подготовительного этапа. Их соперниками станет "Шериф" из Тирасполя.

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