'Динамо' добыло победу над принципиальным соперником в УПЛ в первом матче года со зрителями. Видео

Киевское "Динамо" в 19-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло одесский "Черноморец". Матч, который впервые с начала полномасштабного вторжения России прошел со зрителями, завершился со счетом 1:0.

Единственный и решающий гол был забит на 38-й минуте. После навеса Волошина голкипер гостей" Варакута неудачно попытался словить мяч, тот ударился в штангу, а на добивании первым был Шепелев.

Оставшееся игровое время "бело-синие" владели инициативой, много атаковали, но увеличить свое преимущество так и не смогли.

Ванат из зоны перед штрафной пробил в руки вратарю, Кабаев целил в угол, но и на этот раз голкипер сыграл надежно, а еще в одном эпизоде после удара Бражка и рикошета от защитника мяч попал в штангу.

Напомним, что противостояние "Динамо" и "Черноморца" особой принципиальности набрало после 2021 года. Тогда того года "черно-синие" фактически стали филиалом "Динамо" после того, как одесситы взяли в аренду у киевлян шестнадцать игроков. Это спровоцировало большой конфликт в среде ультрас "Черноморца".

После этой победы "Динамо" набрало 34 очка и вышло на третье место. У киевского клуба есть три игры в запасе. "Шахтер" свою встречу 19-го тура проведет 3 марта против "Кривбасса".

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