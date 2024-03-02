На матчи 'Динамо' вернулись болельщики. Видео

Киевское "Динамо" после длительного перерыва связанного с полномасштабным вторжением России пустило на свою арену болельщиков. Подопечные Шовковского провели поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги против одесского "Черноморца" на столичном стадионе им. Лобановского со зрителями.

Всего на трибуны было допущено 1800 человек. Все билеты стоимостью от 200 до 400 грн были раскуплены за несколько часов.

На случай воздушной тревоги на территории стадиона под паркингом оборудовано бомбоубежище, где находится все необходимое (питьевая вода, санузлы).

Фанаты, пришедшие посмотреть на игру, не сдерживали себя в эмоциях, формируя неповторимую футбольную атмосферу.

Напомним, перед началом сезона в УПЛ Украинская ассоциация футбола запретило пропуск болельщиков на стадионы, из-за опасности при возможных ракетных атаках.

Некоторые клубы УПЛ нарушают это правило, платя после матча штрафы.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января о возвращении болельщиков на трибуны в Суперлиге объявила и Федерация баскетбола Украины.

Ранее о возвращении болельщиков на трибуны объявили организаторы волейбольной Суперлиги. Отметим, что именно ФБУ стала одним из главных инициаторов пересмотра нормы о проведении спортивных соревнований в условиях войны без зрителей. 13 ноября президент ФБУ Михаил Бродский обратился с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о возвращении зрителей на трибуны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!