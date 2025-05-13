13 мая 2002 года – печальный день для украинского футбола, для украинских поклонников самой популярной игры в мире. Именно тогда, в понедельник, в 20 часов 35 минут перестало биться неутомимое футбольное сердце Великого тренера Валерия Васильевича Лобановского. Тренер от Бога прожил 63 года 4 месяца 7 дней. Он покинул этот мир достойно, достойно своего величия. Лобановский ушел из жизни так, как погибают на поле сражения полководцы.

Видео дня

7 мая в Запорожье во время матча чемпионата Украины "Металлург" – "Динамо" Валерию Лобановскому, сидевшему на тренерской скамейке, стало плохо. Его помощники, врачи команды настаивали на том, что ему срочно необходимо вызвать "скорую". Но уговоры не помогли, Лобановский отказался. Дождался победы 3:1 своей команды, примчалась "скорая" и доставила тренера в больницу. За жизнь Валерия Васильевича боролись лучшие врачи страны, срочно прилетевшие в Запорожье. Но сердце не выдержало – инсульт. Нет таких бронежилетов, которые бы спасали тренеров от колоссальных нагрузок и нервного напряжения...

Много лет верой и правдой Лобановский служил футболу. Футбол стал делом всей его жизни, без футбола он себя не представлял. А мы не представляли футбол без Лобановского.

Будучи игроком "Динамо", он, коренной киевлянин, дарил болельщикам великолепную игру на левом краю нападения своей родной команды. В сезоне 1960 года Лобановский в составе "Динамо" стал серебряным призером чемпионата страны. А в 1961-м киевляне впервые выиграли золотые медали чемпионата, прервав 25-летнюю гегемонию московских клубов. В том памятном сезоне Лобановский в 28 матчах забил 10 мячей, также много мячей забили партнеры после его голевых передач. В 1964 году он также стал обладателем Кубка страны.

Великолепные тренерские достижения

В 35 лет, став тренером "Динамо", самым молодым в нашем футболе, он добился великолепных успехов. Восемь раз со своими подопечными Лобановский выигрывал золотые медали чемпионата, 4 раза – серебряные, дважды – бронзовые. Шесть раз его "Динамо" совершало круг почета с Кубком СССР, трижды – с Кубком сезона. "Динамо" Лобановского три раза выигрывало еврокубки - Кубок обладателей кубков в 1975-м и 1986-м, Суперкубок Европы в 1975-м. Также киевляне побеждали на многих представительных международных турнирах в США, Испании, Италии, Венгрии...

На тренерском мостике сборной Лобановский со своими игроками выиграл бронзовые награды Олимпийских игр-1976 в Монреале, а также серебряные медали чемпионата Европы-1988 в Германии. Трое подопечных Валерия Васильевича стали обладателями "Золотого мяча" – это Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

А еще в чемпионате Украины "Динамо" под руководством Лобановского пять раз выигрывало первое место, трижды завоёвывало Кубок страны. Легендарный украинец - Герой Украины, обладатель Рубинового ордена УЕФА "За заслуги". Валерий Васильевич Лобановский вошел в число лучших тренеров за всю историю футбола. Популярное английское издание "FourFourTwo" в 2024 году назвало свою версию сотни лучших тренеров мира, поставив украинского специалиста на 10-е место и назвав его самым титулованным менеджером 20 столетия. Настойчивость, стойкость духа, постоянство взглядов, стремление к самосовершенствованию, внешняя замкнутость и открытая всему миру душа – все это он, неординарный игрок, непревзойдённый тренер и учитель Валерий Лобановский. Лобановский забрал с собой часть нашей футбольной души, ещё долго мы будем мерять наш футбол по Лобановскому.

Лобановский - навсегда!