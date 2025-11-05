'Дать пинка': в СМИ наглядно показали, как арбитр подсудил 'Шахтеру' в матче с 'Динамо'. Видео

В минувший понедельник на официальном уровне было признано, что при судействе Виталия Романова в матче 11-го тура чемпионата Украины "Шахтер" — "Динамо" (3:1) столичная команда была лишена заслуженного пенальти, когда защитник "горняков", поклонник российского контента Ефим Конопля в штрафной площади "горняков" нарушил правила против полузащитника "бело-синих" Шолы Огунданы. "Не увидел" фола на различных видеоповторах и арбитр VAR Игорь Пасхал.

Главный редактор портала "Динамо" от Шурика" Александр Попов разобрал этот эпизод, который случился при счете 2:1 в пользу "Шахтера".

OBOZ.UA приводит материал журналиста без изменений.

"Всё же удивительное имеет место отношение отдельно взятых арбитров к донецкому "Шахтеру". Конкретных арбитров к конкретно этой команде в конкретных матчах. "Динамо" было лишено не только пенальти — речь идет о судейской ошибке, которая с немалой вероятностью повлияла и на исход матча, и на текущую расстановку команд в турнирной таблице первенства.

Но и это ещё не всё! В прошлом чемпионате Украины, в матче 26-го тура "Шахтер" — "Динамо" (2:2) главным арбитром был тот же Романов. И в дебюте встречи в штрафной площади "Динамо" произошел игровой эпизод с динамовцем Тарасом Михавко и "горняком" Эгиналду, видео которого предложено ниже.

Ничего не напоминает до боли? И как же "удивительно", что тот же Романов в этой ситуации назначил пенальти.

Выходит, значение имеет не сам игровой эпизод, а то, в чьей штрафной площади он произошел — "Динамо" или "Шахтера"?

Что там Комитет арбитров УАФ? Ау?! Может, наконец, уже пора выйти за рамки публикаций разъяснений судейских решений и их правильности/неправильности? Может, пора кое-каким арбитрам дать пинка под одно интересное место и лишить их, наконец, возможности работать на матчах хотя бы УПЛ и на пушечный выстрел не подпускать к VAR? Исключительно во благо нашего футбола. А если нет, то, может, уже нанесете на экипировку Романова клубную эмблему "Шахтера"?" – пишет Попов.

