'Чтобы и клуб заработал'. Караваев сказал, кого пора продавать из 'Динамо'

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев считает, что команде можно уже продавать полузащитника Николая Шапаренко. Караваев отметил, что и клуб сейчас не будет в накладе и для самого игрока настало подходящее время для нового витка карьеры.

По словам Александра, его одноклубник мог сменить команду еще 2–3 года назад, но тогда ему помешала травма. Сейчас же футболист 1998 года рождения полностью восстановился и вернулся на высокий уровень, а значит, готов к следующему шагу в карьере.

"Николай давно состоялся как игрок, он выступает с 16 лет. Поэтому уже можно его продавать, чтобы и клуб получил прибыль, и сам футболист успел поиграть на высоком уровне. От этого выиграют все", – сказал Караваев в интервью Youtube-каналу On-side.

Ранее СМИ связывали Шапаренко с интересом со стороны турецкого "Трабзонспора", однако, по мнению защитника, у динамовца могли бы появиться и более привлекательные предложения.

Напомним, что Шапаренко играет за первую команду "Динамо" с января 2018 года. С того времени провел 220 матчей во всех турнирах, забив 31 гол и отдав 38 результативных передач.

В июне Кристина Шацких, младшая дочь бывшего нападающего и тренера "Динамо" Максима Шацких, опубликовала в Instagram фото, намекающее на её помолвку с Шапаренко. На снимке 23-летняя девушка сняла букет цветов в своих руках. В подписи она поставила эмодзи сердца и кольца, а также отметила аккаунт 26-летнего футболиста.

