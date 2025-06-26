Лидер 'Динамо' женится на красавице-дочери легендарного футболиста. Фото

Кристина Шацких, младшая дочь бывшего нападающего и тренера "Динамо" Максима Шацких, опубликовала в Instagram фото, намекающее на её помолвку с полузащитником лидера "бело-синих" Николаем Шапаренко. На снимке 23-летняя девушка сняла букет цветов в своих руках. В подписи она поставила эмодзи сердца и кольца, а также отметила аккаунт 26-летнего футболиста.

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Поклонники "Динамо" тут же обратили внимание на символику снимка и сделали вывод, что один из лидеров команды, скорее всего, обручился.

Официального подтверждения пока нет, но в соцсетях это фото уже активно обсуждают.

Напомним, что об отношениях Шапаренко и Шацких стало известно еще в 2023 году. Тогда пару несколько раз заметили вместе на трибунах стадиона во время матчей.

Кристина Шацких окончила школу эстрадного искусства и с детства увлекалась творчеством.

Она занималась акробатикой, гимнастикой, посещала танцевальные студии, играет на фортепиано и любит петь.

В 2017 году выступила на концерте по случаю открытия торгового центра в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году тогда еще 15-летняя Кристина поразила своими вокальными способностями. Девочка, которая принимала участие в проекте "Голос. Дiти", но не прошла "слепые прослушивания", разместила в Youtube свою версию известной песни Рианны "Stay".

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