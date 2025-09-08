Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметилась очередными нелепыми нападками в адрес украинцев. Депутатка Государственной думы с надменностью к нашей стране отреагировала на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) якобы рассматривает возможность проведения товарищеского матча между Россией и США.

В комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс" Журова заявила, что украинцы "злой слюной изойдутся", если такой спарринг состоится. Кроме того, она выразила совершенно нелепое мнение о том, что диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп "наверняка проговаривали эту тему".

"Я представляю, какие будут возмущения у Украины, как они злой слюной изойдутся. Как эта слюна будет брызгать... Мы понимаем, что там будет много негатива и попытки все это пресечь. В принципе проведение такого матча – это все реально. Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему", – сказала Журова.

Отметим, что в мировых СМИ нет никакой информации о возможном проведении товарищеского матча между американцами и россиянами, а ранее были слухи о возможной хоккейной встрече сборных двух стран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил приезд российского диктатора Владимира Путина на чемпионат мира по футболу 2026 года.

