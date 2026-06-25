Чемпионка ОИ из РФ взбесила россиян заявлением, что они "сидят на шее у государства"

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина вывела из себя россиян после того, как заявила, что те "сидят на шее у государства". Депутатка Государственной думы отметила, что она законно пользуется льготами, а ее избиратели не имеют право предъявлять какие-то претензии.

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"На шее у государства депутаты сидят ровно так же, как и остальные россияне. Страна занимается всем от детского сада до университета. У всего народа есть льготы от России. Мне же по работе от страны полагается разве что служебная машина. Это необходимость, потому что я депутат от Московской области. До своих избирателей на электричке я не доеду. Если люди хотят, чтобы мы отказались от подобных льгот, им придется перестать предъявлять претензии, что мы выполняем их запросы слишком долго", – сказал Роднина в комментарии порталу Sport24.

Читатели сайт Sports.ru не прошли мимо такого высказывания бывшей фигуристки. Они отметили невероятную наглость в слова депутатки, а также высмеяли ее высказывание о личном автомобиле.

"Хочется напомнить народной избраннице, что граждане не сидят на шее государства, а обеспечивают бюджет этого государства своими налогами, и без граждан у государства не было бы денег", "Многие люди на электричках плюс метро ежедневно едут на работу.", "Комсомолка престарелая. Привыкли прятаться за лживыми словами", "Бесстыдство просто гипертрофированное", "Когда-нибудь настанет день, когда мы увидим головы на пиках?", "А бензин депутатам сейчас заправляют в неограниченном количестве и без очередей?" – сказала Роднина.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко заподозрил олимпийскую чемпионку Ирину Роднину в том, что она работает на США.

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