Чемпион ОИ из РФ назвал Прибалтику 'собачками, которые мешают России', и получил ответку

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов вновь отличился грубым выпадом в адрес соседних стран. 81-летний москвич заявил, что Прибалтика якобы мешает России возвращаться в международный спорт, назвав страны региона "собачками".

Видео дня

Россия с 2022 года отстранена от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Это политический вопрос, там нет ничего спортивного. Почему финны, шведы, немцы и швейцарцы не хотят, чтобы мы играли на первенстве мира? Потому что, если мы придем, кто-нибудь из них окажется за бортом. Я даже не беру Прибалтику — это, я бы так сказал, собачки, но они все равно мешают. Нас не пускают в видах спорта, где мы самые сильные. Зачем им лишний конкурент?" — заявил Михайлов в эфире Youtube-канала "Наш хоккей".

Высказывание ветерана вызвало волну насмешек среди российских пользователей. Многие напомнили, что ещё до 2022 года "никто не боялся" российскую сборную, а теперь "страшно стало лишь самим россиянам". Один из болельщиков язвительно написал: "Ну да, исключительно по этой причине".

Другие комментаторы отметили, что Михайлов и ему подобные "путают причину и следствие", утверждая, будто отстранение — это страх перед "великой Россией". Один пользователь заметил, что "то ли для мозга Михайлова причинно-следственные связи недоступны, то ли он просто прикидывается дураком — за ништяки".

Звучали и саркастические сравнения с Израилем: "Где вы сильнее? Ни в чем вы не сильнее. Если бы реально были, вас бы никогда не отстранили, как Израиль". На это ему ответили: "А в каком спорте Израиль сильнее России? — В экономике".

Некоторые комментаторы добавили, что "всё гораздо проще — "Газпром" платит им за обеление властей", а потому подобные выступления старых спортсменов не случайны.

Отметим, что это не первый раз, когда Михайлов устраивает скандал. В мае этого года российский чемпион возмутился решению Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборную России к Олимпийским играм 2026 года. Представитель РФ раскритиковал президента организации Люка Тардифа и потребовал ее разогнать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!