Чемпион мира рассказал, что при въезде в Россию его спрашивали, почему он живет в Украине

Знаменитый украинский дзюдоист Георгий Зантарая столкнулся со странными вопросами российских пограничников во время поездки на чемпионат мира в Челябинск в 2014 году. Уроженец грузинского Гали отметил, что та поездка в страну-агрессора была для него последней.

Видео дня

Об этом Зантарая, который на том первенстве завоевал "бронзу", рассказал в интервью NV. По словам чемпиона мира-2009, именно после той поездки он решил, что больше никогда не станет ездить в Россию, хотя при этом с какими-то серьезными проблемами спортсмен не столкнулся.

"Это было где-то в августе 2014 года, уже после начала войны. Помню, тогда поехали в Рашку. После того раза я решил, что больше туда не поеду. И не ездил. Тогда у меня еще не было каких-то серьезных проблем, но на границе уже начали задавать вопросы: мол, почему у меня украинское гражданство, почему мы живем в Украине. Но у нас были официальные письма – мы ехали на соревнования. После той поездки я для себя все решил – больше туда не возвращаться", – сказал Зантарая.

Отметим, что Георгий в июле 2022 года отказался от звания чемпиона мира и других званий и наград после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) допустил россиян и беларусов к своим турнирам.

Как сообщал OBOZ.UA, Георгий Зантарая выразил недоумение и негодование из-за того, что граждане Российской Федерации не имеют критического мышления и верят исключительно телевизору.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!