Чемпион мира по фигурному катанию 1993 года Александр Жулин пожаловался на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает россиян к своим турнирам. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также с пренебрежением высказался о спортсменах, которые завоевывают медали в отсутствии представителей РФ.

Видео дня

Об этом Жулин заявил в интервью пропагандистскому каналу RTVI. Двукратный призер Олимпийских игр возмутился, что многие федерации других видов спорта допускают россиян в так называемом нейтральном статусе, а ISU позволяет "какой-то там бельгийке" становиться призером чемпионата Европы.

"ISU – они очень не хотят нашего возвращения. Потому что у них наконец-то жизнь наладилась, у них какие-то датчане стали медали завоевывать. Кто бы мог подумать, что какая-то там бельгийка займет место в тройке или чуть ли не чемпионат Европы выиграет, когда при наличии русских она бы там близко не стояла даже к пьедесталу никогда? А сейчас им хорошо, их все радует, их все устраивает. Есть нормальные федерации, которые понимают, что без русских плохо. А вот наша эта организация ISU не особо сильно хочет нас видеть", – сказал Жулин.

Ранее этот Z-патриот обвинил западные страны в том, что они горят желанием "превратить Россию в Северную Корею". Он также открыто выступал против существования Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Жулин назвал тупыми американцев за то, что власти страны отказываются ему продлевать паспорт страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!