Бывший арбитр УПЛ внезапно умер в 47 лет

В Броварах на 48-м году жизни неожиданно скончался бывший футбольный арбитр высшей категории Андрей Кутаков. Трагическую новость сообщили в ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета, где покойный работал тренером отделения футбола.

Кутаков был заслуженным тренером Украины и посвятил свою жизнь развитию детско-юношеского футбола. Он тренировал команды разных возрастов, воспитал не одно поколение юных спортсменов и активно участвовал в общественной жизни города. Коллеги вспоминают его как энергичного, искреннего и неравнодушного человека.

В качестве арбитра Кутаков начал работать после завершения карьеры футзалиста и с 2012 года обслуживал матчи Украинской Премьер-лиги. Его дебют в элитном дивизионе состоялся 13 июля 2012 года в поединке между "Волынью" и "Карпатами".

Помимо судейства, он много лет занимался тренерской деятельностью, был старшим тренером академии "Бровария". В спортивных кругах его называли человеком, который оставил значительный след в развитии футбола как в Броварах, так и в Украине в целом.

У Кутакова остался брат-близнец Дмитрий, также известный украинский арбитр.

