'Будет большая проблема'. Белью сказал, чем конкретно закончится бой Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тони Белью (30-3-1, 20 КО) в своем блоге на стриминге DAZN спрогнозировал результат боя Александра Усика (21-0, 14 КО) с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Белью считает, что украинец победит по очкам.

Вспоминая свой бой с Усиком, Белью отдал должное техническому уровню нашему соотечественнику, заявив, что ум и ноги Александра находятся на совершенно другом уровне по сравнению с практически всеми, с кем он дрался.

"Фьюри показал, что его можно бить и ранить боксерами, которые далеко не на уровне Усика, и это вызывает беспокойство, когда речь идет о таком точном бойце. Фьюри будет наступать и пытаться использовать свою силу и размер, но я просто вижу, что Усик окажется слишком хорош и выиграет по очкам, добавив еще одно впечатляющее достижение к своему уже невероятному рекорду. Если не будет никаких споров со стороны судей, этот бой будет выигран Усиком по очкам", – заявил Белью.

В тоже время Тони предполагает, что у Усика будет большая проблема с Фьюри, потому что Тайсон тоже умный боец, и если он использует свои габариты как следует, он может создать для Усика серьезные трудности.

"Способность Фьюри драться в обоих стойках и его движение для такого крупного человека означают, что он тоже может заставить своих соперников постоянно думать. Разнообразие Фьюри - это его основное преимущество, потому что на различных этапах его карьеры можно увидеть, что он всегда находит способ победить. Давить на Уайлдера, бороться с Кличко, преодолевать порезы и нокдауны - это боец, который всегда находит выход, но я не уверен, что это произойдет с Усиком", – подытожил Белью.

Ранее искусственный интеллект ChatGPT спрогнозировал исход боя Усик – Фьюри с учетом сведений о бойцах и их предыдущих выступлениях, а также исходя из их стилей и тактики.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю до боя команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент. Позже отец боксера принес свои извинения.

Напомним, что Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Стоит отметить, что уже известно как в Украине можно будет посмотреть трансляцию этой битвы.

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