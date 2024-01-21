БИПА начала третий круг Суперлиги Favbet с победы над 'Кривбассом'

В воскресенье, 21 января, в Днепре состоялись очередные поединки регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Во втором матче игрового дня БИПА-Сборная Одесской области выиграла у Кривбасса со счетом 89:81.

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Кривбасс лучше начал матч, надежнее играя в защите, а также интереснее и агрессивнее в нападении и в конце первой четверти команда Александра Вороны вела +10, но еще до перерыва потеряла преимущество 23:20.

Такая концовка первой четверти стала где-то переломной – БИПА нашла свою игру, начала попадать дальние броски (8/13 трехочковых у БИПИ за первую половину), тогда как у соперника "сбился прицел" и до большого перерыва одесситы выигрывали +8 – 47:39.

В результате именно вторая четверть стала решающей – в дальнейшем Бипа держала удобную победную для себя дистанцию, иногда подпуская Крибваса на расстояние 5-6 очков, после чего делал свой рывок и возвращал себе двусмысленное преимущество.

Завтра Кривбасс сыграет с Запорожьем, а Бипа встретится с Днепром.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

БИПА - Кривбасс 89:81 (20:23, 27:16, 19:18, 23:24)

Бипа: Уитли 13+6 передач, Ткаченко 11+6 подборов, Рябчук 18+6 подборов + 5 передач, Льюис 15, Немцу 0 – старт; Кадыгроб 19, Шашков 11, Малиновский 2, Рудык 0, Бугорский 0, Баранов 0

Кривбасс: Род 23 – 5 потерь, Василенко 0, Мартынов 21, Бибиков 11, Бречко 4 + 6 подборов – казней; Бречка 7, Тищенко 7, Мельник 6, Гладун 2, Железняк 0