Баскетболист сборной Украины Михайлюк установил новый рекорд в НБА

Украинский защитник Святослав Михайлюк обновил личный рекорд карьеры по набранным очкам в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел минувшей ночью феерический поединок за "Юту Джаз", в котором превзошел свое предыдущее достижение.

Видео дня

Наш соотечественник провел на площадке 36 минув в матче с "Детройт Пистонс" и набрал 28 очков. Кроме того, Михайлюк сделал два подбора, два ассиста и один перехват. Украинец попал четыре из пяти двухочковых, шесть из 11 трехочковых, реализовал два штрафных из трех. В составе своего коллектива он стал самым результативным игроком матча.

До этого лучшим показателем Святослава в сильнейшей баскетбольной лиге мира были 27 очков. В последний раз этот показатель ему покорялся в апреле нынешнего года в игре с "Оклахома Тандерс".

В НБА Святослав Михайлюк попал в сезоне 2017/2018, когда подписал свой первый контракт с "Лейкерс". После "озерных" украинец выступал в составе "Детройта", "Оклахомы", "Нью-Йорка", "Торонто" и "Шарлотта" и "Бостона", с которым стал чемпионом лиги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!