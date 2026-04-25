Апсет года. Боксер поднялся с нокдауна и сенсационно нокаутировал непобедимого олимпийского чемпиона, завоевав титул WBA. Видео

Кубинский олимпийский чемпион Эрисланди Альварес (6-1, 2 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив нокаутом панамцу Хосе Нуньесу (18-0-2, 8 КО). Поединок за титул WBA Continental Americas в легком весе завершился сенсацией: фаворит оказался на канвасе во втором раунде.

Бой прошёл 24 апреля в Сантьяго-де-Чили на арене Gimnasio Club Mexico. Перед стартом встречи букмекеры считали представителя Кубы явным фаворитом: коэффициенты на его победу находились в диапазоне 1.11–1.13, тогда как на успех Нуньеса предлагались значения 6.50–7.00.

Стартовый раунд остался за Альваресом. Он контролировал дистанцию за счёт джеба и точным правым ударом отправил соперника в нокдаун. При этом в эпизоде с падением Нуньеса оба бойца пропустили встречные удары.

Во втором раунде ситуация изменилась. Панамец сумел выровнять бой и сначала добился падения Альвареса, которое рефери не стал считать нокдауном. В следующем эпизоде Нуньес точно попал мощным левым ударом в подбородок, после чего кубинец оказался на настиле.

Альварес поднялся, однако выглядел потрясённым и не удерживал равновесие.

Рефери Луис Пабон остановил поединок, зафиксировав победу Нуньеса техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, кубинский боксер впервые проиграл на профессиональном ринге после шести побед подряд. Нуньес сохранил статус непобежденного бойца.

