Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев истерично отреагировал на предложение представителей Англии в УЕФА переименовать футбольный трофей имени Льва Яшина. По его словам, инициатива якобы направлена на "гибель России и ее истории".

"Англикосы всегда были обычными флибустьерами во всем. Жадными, наглыми и без границ в средствах достижения своих целей. А цель их – гибель России и ее истории. Это не дает покоя им уже века", — заявил 52-летний Валуев в комментарии, процитированном российскими СМИ.

По данным Sport24, на заседании исполкома УЕФА 11 сентября в Тиране делегация Англии предложила переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя советского голкипера Льва Яшина. Среди альтернативных вариантов назывались имена англичанина Гордона Бэнкса и итальянца Дино Дзоффа.

Речь Валуева вызвала бурную реакцию болельщиков в сети: многие посчитали его заявления чрезмерными и комично драматичными. В сети стали иронизировать над формулировками депутата, подчеркивая абсурдность его заявлений о "гибели России" из-за спортивного трофея.

"У неандертальца бомбануло", — коротко охарактеризовал реакцию один из фанатов, а другой отметил с юмором: "Удивляет, как он смог выговорить слово "флибустьеры" после стольких ударов в голову".

При этом некоторые комментаторы подчеркнули историческую неточность обвинений, напомнив, что Россия и Англия почти никогда не воевали напрямую, а наоборот неоднократно выступали союзниками.

Другие юзеры иронично процитировали самого депутата: "Иду домой, зная, что второго свидания не будет, зато теперь она в курсе, что англикосы всегда были флибустьерами".

Как сообщал OBOZ.UA, четыре европейские страны выступили категорически против того, чтобы Россия была возвращена в турниры, которые проводятся под эгидой Европейского футбольного союза (УЕФА), после того, как она развязала полномасштабную войну против Украины. Вместо этого страна-агрессор должна быть лишена членства в организации и интегрирована в Азиатскую конфедерацию футбола.

