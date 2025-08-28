13 бразильцев в составе. 'Шахтер' накупил новых легионеров на 22 млн евро

"Шахтер" продолжает активно усиливать бразильскую колонию в своей команде. К "горнякам" присоединились сразу два молодых таланта из Бразилии — нападающий Лука Мейреллиш и полузащитник Изаке Силва, сообщает пресс-служба донецкого клуба. Общая сумма сделок составила 22 миллиона евро.

18-летний форвард Лука Мейреллиш перебрался в Украину из "Сантоса". С футболистом подписан контракт сроком на пять лет. Воспитанник академии знаменитого бразильского клуба уже успел провести 17 матчей за основу, а также получить вызов в молодежную сборную Бразилии U20. В активе нападающего — чемпионство в Серии B в составе "Сантоса" в 2024 году. Трансфер обошелся "Шахтеру" в 12 миллионов евро.

Не менее перспективным считается и 18-летний хавбек Изаке Силва. Он является воспитанником академии "Флуминенсе", с которым выиграл национальное первенство и Кубок Бразилии среди команд до 17 лет.

За первую команду "флузау" полузащитник успел сыграть 12 матчей в чемпионате, Кубке страны и Копа Судамерикана. Контракт с "Шахтером" рассчитан до 2030 года, сумма сделки составила 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов.

Теперь в составе донецкого клуба выступают уже 13 бразильских футболистов:

Защитники:

Винисиус Тобиас

Педро Энрике

Полузащитники:

Алиссон

Кевин

Марлон Гомес

Педриньо

Эгиналду

Изаке Силва

Нападающие:

Кауан Элиас

Невертон

Лука Мейреллиш

Тете (вернулся из аренды)

Маркиньос Сиприано (также в заявке клуба)

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" в четверг, 28 августа, проведет ответный матч заключительного раунда квалификации Лиги конференций. Подопечные Арды Турана после ничьей 1:1 в первом номинально домашнем поединке будут противостоять швейцарскому "Серветту".

