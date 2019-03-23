Зима с весной столкнуться: синоптики пообещали Украине битву стихий

В субботу, 23 марта, синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Украине: в разных регионах сойдутся несколько стихий. Почти на всей территории похолодает.

Так, в восточной половине страны ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны и в Закарпатье 0-5° тепла; днем в восточных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, в западных, Винницкой и Одесской областях 9-16°.

"112 Украина"

В Киеве – без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова рассказала, что в Украине ожидается позднее и короткое лето в 2019 году.

По ее словам, метеорологическая осень наступит уже в конце августа.

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