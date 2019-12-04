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4 декабря • обновлено в 06:13
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Зима отступит: появился свежий прогноз погоды по Украине

1.3т
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В Украине в среду, 4 декабря, погода немного утихомирится. В частности, будет прохладно, однако, осадки не ожидаются.

Такие условия, как поясняет Укргидрометцентр, обеспечит антициклон с центром над Румынией. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 11° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Новости
Местами приморозит до -5 °C: прогноз погоды в Украине на 4 декабря от ObozTV

Зима в Украине

Зима в Украине

Иллюстрация

В Киеве 4 декабря также без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Зима отступит: появился свежий прогноз погоды по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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