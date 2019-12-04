Зима отступит: появился свежий прогноз погоды по Украине

В Украине в среду, 4 декабря, погода немного утихомирится. В частности, будет прохладно, однако, осадки не ожидаются.

Такие условия, как поясняет Укргидрометцентр, обеспечит антициклон с центром над Румынией. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 11° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Зима в Украине Иллюстрация

В Киеве 4 декабря также без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики ранее прогнозировали, что в Украине грядущая зима 2020 года будет в основном теплой и с более плюсовой температурой, чем в предыдущие годы.

Температура во многих точках Европы ожидается выше нормы.

На Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, под конец первого зимнего месяца в Украину придет существенное похолодание.

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