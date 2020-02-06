Журналисты рассекретили сеть фейковых новостных сайтов в Украине

Журналисты общественной огранизации "Укрмедиа" обнаружили, что 1400 фейковых новостных сайтов украинского сегмента интернет обслуживали интересы не только политтехнологов и пропагандистов, но и мошенников и шантажистов.

Как выяснили журналисты, владельцы информационного спрута Orange Sky создали сеть сайтов, которые публиковали заказные материалы напоминающие компромат, но по факту они оказались откровенно фейковой иманипулятивной информацией.

Кроме того, это могли быть оскорбления для дискредитации общественных активистов, бизнесменов, государственных служащих и правоохранителей, нанесения вреда их репутации, чести и достоинству.

politica.com.ua

Благодаря мрачной тематике статей у читателей формировался образ Украины как страны коррупционеров, непрофессионалов, марионеток, жуликов и обманщиков.

Примечательно, что мошенники создавшие эту сеть, занимались не только черным пиаром, а и фактически занимались интернет-рэкетом, предлагая своим жертвам “снять” информацию с публикации за деньги.

Стоимость “снятия” публикации составляла от 100 до нескольких тысяч долларов США за каждое “снятие”. На сетке из 1400 сайтов комплексное снятие приносило до полумиллиона долларов.

Заработки предприимчивых мошенников были настолько существенными, что они набрались наглости и снимали офис прямо напротив Офиса президента, изредка представляясь своим заказчикам и жертвам, “теневым офисом президента”.

По данным журналистов, Orange Sky не единственная такая сеть. Как минимум еще три их партнера по преступному бизнесу постоянно получали от них заказы, а также обменивались с ними жертвами.

Как отметил глава ГО "Укрмедиа" Олег Чеславский, основной причиной появления и развития таких злокачественных опухолей на теле украинского сегмента интернет является практически полное отсутствие законодательной основы позволяющее правоохранителями остановить деятельность таких мошенников несущих угрозу национальной информационной безопасности страны.

На данный момент журналисты передали результаты своего расследования правоохранительным органам, чтобы те дали правовую оценку действий владельцев сети Orange Sky и их партнеров по преступной деятельности.

Ранее OBOZREVATEL писал о технологии вымогательства, которую используют черные пиар-технологи и интернет-мошенники на примере самого большого центра распространения лживой, якобы компрометирующей информации Игоря Мизраха, известного под именем Orange Sky.

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