Журналист показал трогательные фото ветерана Второй мировой с воинами ВСУ на передовой

В сети поделились фотографиями 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игоря Малицкого, который, несмотря на свой почтенный возраст, посетил воинов ВСУ на Донбассе.

Их обнародовал на личной странице в Facebook украинский журналист Леонид Логвиненко. Он напомнил, что еще парнем Малицкому пришлось пройти ад четырех нацистских концлагерей, среди которых был и "Аушвиц" в Освенциме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Участвовал в лагерном восстании в Маутхаузене, еще повоевал в конце войны. Вспоминая "парад" в Донецке, когда россияне и их холуи (а не какая-то "та сторона") издевались над нашими пленными, сравнивает современных палачей с нацистами", – написал журналист.

По информации "Украинской милитарного портала", Игорь Федорович Малицкий родился 12 февраля 1925 года в Харькове. На долю его семьи пришлись годы политических репрессий и Вторая мировая война.

Отец мужчины был репрессирован в 1938 году, а мать, майор медицинской службы, умерла после войны. Во время оккупации в 1943 году Малицкий был отправлен немецкими захватчиками в Германию, где в течение трех лет войны был узником таких концентрационных лагерей, как Терезин, Аушвиц-Биркинау, Маутхаузен и Линц.

Как пишет "АрмияInform", после освобождения из концлагеря мужчина был мобилизован в ряды Красной армии, служил в артиллерии с мая 1945 по июнь 1950 года. Службу начинал в Австрии, а с 1946 года 273-й гвардейский гаубичный полк 2-й танковой армии был передислоцирован в Германию.

Закончил службу Малицкий старшим сержантом, а с получением ученой степени стал офицером. В запасе дослужился до звания майора. В мирной жизни патриот стал ученым в области технологии и сборочных процессов в машиностроении Украинской инженерно-педагогической академии.

За весомый вклад в развитие ветеранского движения, военно-патриотического воспитания молодежи, преданность делу, активную жизненную позицию он награжден орденом "За заслуги" II степени, является почетным гражданином города Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев тронула история ветерана Второй мировой войны Ивана Залужного, который в возрасте 96 лет потерял единственного внука Ивана Гутника-Залужного – парень погиб в 2014 году под Амвросиевкой в бою с российскими оккупантами.