"Живи назло врагам!" Легендарный узник Освенцима обратился к Сенцову

Бывший заключенный концлагеря Освенцим, 92-летний профессор Украинской инженерно-педагогической академии Игорь Малицкий обратился к украинскому режиссеру Олегу Сенцову с призывом выжить, "чтобы не допустить повторения прошлого".

Текст письма Малицкий опубликовал на своей странице в Facebook. "Надеюсь, что я еще не опоздал", - написал он.

Игорь Малицкий www.facebook.com

Далее публикуем весь текст обращения:

"Дорогой друг, Олег. Обращаюсь к тебе, как бывший узник Освенцима и еще трех концлагерей смерти фашистской Германии, как к узнику теперь уже путинских лагерей.

Не делай подарок палачам - держись! Борись за жизнь и свободу, так, как мы боролись и выжили, еще и добивали их, а потом судили. Надо и сейчас тебе выжить, освободиться и потом судить этих палачей, чтобы люди знали, с кем надо бороться, чтобы не допустить повторения прошлого, которое может произойти сейчас гораздо страшнее, чем это было в прошлом.

Люди Мира будут скандировать "Слава Украине". Хорошее начало этому дал герой хорват.

Живи, дорогой Олег! Живи ради семьи, государства, нас, патриотов Украины и назло врагам!"

Напомним, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных еще 14 мая.

Накануне режиссер прислал новое письмо из российской тюрьмы. OBOZREVATEL публиковал его полный текст.