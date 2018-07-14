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"Живи назло врагам!" Легендарный узник Освенцима обратился к Сенцову

2.1тЧитать новость на украинском

Бывший заключенный концлагеря Освенцим, 92-летний профессор Украинской инженерно-педагогической академии Игорь Малицкий обратился к украинскому режиссеру Олегу Сенцову с призывом выжить, "чтобы не допустить повторения прошлого".

Текст письма Малицкий опубликовал на своей странице в Facebook. "Надеюсь, что я еще не опоздал", - написал он.

Игорь Малицкий

www.facebook.com

Далее публикуем весь текст обращения:

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"Дорогой друг, Олег. Обращаюсь к тебе, как бывший узник Освенцима и еще трех концлагерей смерти фашистской Германии, как к узнику теперь уже путинских лагерей.

Не делай подарок палачам - держись! Борись за жизнь и свободу, так, как мы боролись и выжили, еще и добивали их, а потом судили. Надо и сейчас тебе выжить, освободиться и потом судить этих палачей, чтобы люди знали, с кем надо бороться, чтобы не допустить повторения прошлого, которое может произойти сейчас гораздо страшнее, чем это было в прошлом.

Люди Мира будут скандировать "Слава Украине". Хорошее начало этому дал герой хорват.

Живи, дорогой Олег! Живи ради семьи, государства, нас, патриотов Украины и назло врагам!"

Напомним, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных еще 14 мая.

Накануне режиссер прислал новое письмо из российской тюрьмы. OBOZREVATEL публиковал его полный текст.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.

Темы
Дело Олега СенцоваУкраинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
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