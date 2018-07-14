"Живи назло врагам!" Легендарный узник Освенцима обратился к Сенцову

Бывший заключенный концлагеря Освенцим, 92-летний профессор Украинской инженерно-педагогической академии Игорь Малицкий обратился к украинскому режиссеру Олегу Сенцову с призывом выжить, "чтобы не допустить повторения прошлого".
Текст письма Малицкий опубликовал на своей странице в Facebook. "Надеюсь, что я еще не опоздал", - написал он.
Игорь Малицкий
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Далее публикуем весь текст обращения:
"Дорогой друг, Олег. Обращаюсь к тебе, как бывший узник Освенцима и еще трех концлагерей смерти фашистской Германии, как к узнику теперь уже путинских лагерей.
Не делай подарок палачам - держись! Борись за жизнь и свободу, так, как мы боролись и выжили, еще и добивали их, а потом судили. Надо и сейчас тебе выжить, освободиться и потом судить этих палачей, чтобы люди знали, с кем надо бороться, чтобы не допустить повторения прошлого, которое может произойти сейчас гораздо страшнее, чем это было в прошлом.
Люди Мира будут скандировать "Слава Украине". Хорошее начало этому дал герой хорват.
Живи, дорогой Олег! Живи ради семьи, государства, нас, патриотов Украины и назло врагам!"
Напомним, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных еще 14 мая.
Накануне режиссер прислал новое письмо из российской тюрьмы. OBOZREVATEL публиковал его полный текст.
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