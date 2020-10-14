Жители Кривого Рога вышли на протесты из-за недовольства действиями местных властей

Жители Кривого Рога вышли на митинг под стены мэрии, так недовольны действующей властью и тем, как развивается город.

Первый митинг провели возле мэрии Кривого Рога, а второй в Днепре под стенами областной прокуратуры, передает 34.ua.

"Уже 10 лет грабят наш город. Зарабатывают на всем. Ремонты дорог, больниц, воруют деньги, которые выделяются на борьбу с ковидом. Не ремонтируются дороги, мрачные детские площадки на которые больно смотреть", – заявили митингующие.

Чиновники к митингующим не вышли из-за рабочего совещания, которое проходило во время митинга.

"К сожалению, так и не удалось пообщаться с теми людьми, которые митинговали. Поскольку именно на 10 часов утра было назначено заседание исполкома городского совета, на котором рассматривались вопросы в том числе связанные и с материальной помощью, и с началом отопительного сезона " – пояснил заместитель городского головы Александр Катриченко.