Женщина лишилась зрения из-за лечебного крема.

Женщина в Новой Зеландии лишилась зрения после применения лечебного крема от экземы.

Средство на основе стероидов не только не помогло Аните Вонг, но и буквально искалечило, лишив зрения на один глаз, пишет life.ru.

Пострадавшая обратилась к специалистам, когда заболевание вернулось и было в разы хуже после беременности. Один из них прописал женщине крем на основе неких тропических стероидов.

"Тут вдруг всё быстро успокоилось, и у меня наконец была хорошая кожа где-то полгода! Спустя восемь месяцев мне поставили диагноз "катаракта обоих глаз". Я была очень расстроена, рассержена и просто шокирована, что стероиды вызвали это, и я правда дошла до того, что мне понадобилась операция на глазах", – рассказала Вонг.

После операции зрение левого глаза удалось спасти, а повреждения правого были слишком сильные. С тех пор пациентка отказалась от лечения экземы, первое время кожа трескалась и была покрыта незаживающими ранами. Позже через боль и слезы женщине удалось избавиться от ее зависимости от препаратов и побороть заболевание.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правду и мифы от дерматолога о том, нужен ли отдельный крем для области вокруг глаз.