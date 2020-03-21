Жена замглавы Харьковского облсовета подхватила коронавирус: чиновника госпитализировали

Первой больной коронавирусом COVID-19 харьковчанкой стала жена заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача – 37-летняя Виктория.

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Женщина – в самоизоляции, а вот мужчину госпитализировали. Это в комментарии журналистам OBOZREVATEL подтвердила пресс-секретарь чиновника Виктория Петрухина.

Жена замглавы Харьковского облсовета Скоробагача подхватила коронавирус. Иллюстрация

Так, по состоянию на 21 марта жена Скоробагача находилась в самоизоляции в Киеве, она чувствовала себя нормально. А вот самому чиновнику днем ранее стало хуже, и его госпитализировали. Мужчину поместили в больницу в Киеве.

По информации Depo.Харьков, женщине 20 марта еще раз сделали тест на коронавирус. У Скоробагача по состоянию на 21 марта заболевания не было подтверждено, но он повторно сдал анализы.

Подробности читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Как сообщалOBOZREVATEL, коронавирус в Украине продолжил набирать обороты. Вспышка COVID-19, которая началась в китайском городе Ухань еще в ноябре 2019 года, уже 3 марта добралась до Украины. Первый случай заболевания был зафиксирован в Черновцах. По состоянию на утро 21 марта коронавирусом в Украине заразился уже 41 человек.

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