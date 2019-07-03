Жару сменят обильные дожди: появился подробный прогноз погоды на июль в Украине

Июль в 2019 году будет не только жарким, но еще и дождливым. Осадки разной интенсивности ожидаются на территории всей страны.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Апостроф". "Кратковременные дожди пройдут 3-4 июля. Это будут осадки с юга. Такие же кратковременные дожди вернутся в Украину 12 и 14 июля, а вот с 18 по 23 июля стоить ожидать уже более обильных дождей с понижением температуры", – сказал он.

При этом ожидается, что местами уровень осадков может дойти до 15-25 миллиметров.

Дожди в Украине Иллюстрация

"25, 30 и 31 июля также просчитываются осадки, но кратковременного характера, ведь температура воздуха будет высокая: 30-35 градусов тепла, а при таких высоких температурах обложных дождей не может быть, но возможны грозы", – сообщил Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, Укргидрометцентр ранее обещал, что средняя месячная температура в июле-2019 предполагается 20-24,5° тепла, в горных районах 16-17 °, что на 1,1-2,5° выше средних многолетних значений.

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