Жара вернулась: синоптики дали уточненный прогноз по Украине

В Украине в пятницу, 19 июля, ожидается сухая и одновременно теплая погода, термометры опять поднимутся до +30.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Также прогнозируется переменная облачность. Ветер западный, 5-10 м/с.
"Без осадков, лишь в Карпатах днем местами небольшой дождь. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, в южной части ночью 12-17°, днем 25-30°, в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18°", – отмечается в сообщении.
Жара в Украине
Иллюстрация
В Киеве 19 июля также облачно и без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.
В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается +25… +29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях +28… +33 градуса.
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