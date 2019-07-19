Жара вернулась: синоптики дали уточненный прогноз по Украине

В Украине в пятницу, 19 июля, ожидается сухая и одновременно теплая погода, термометры опять поднимутся до +30.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Также прогнозируется переменная облачность. Ветер западный, 5-10 м/с.

"Без осадков, лишь в Карпатах днем ​​местами небольшой дождь. Температура ночью 9-14°, днем ​​23-28°, в южной части ночью 12-17°, днем 25-30°, в Карпатах ночью 6-11°, днем ​​13-18°", – отмечается в сообщении.

Жара в Украине Иллюстрация

В Киеве 19 июля также облачно и без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем ​​24-26°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем ​​23-28°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается +25… +29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях +28… +33 градуса.

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