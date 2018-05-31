Жара спадет: прогноз погоды на первый день лета

Первый день лета в Украине будет сухим и солнечным, только на Закарпатье и вокруг Карпат есть вероятность локальных дождей.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Циклоны, фронта и остальные дощедайних метеорологических образований нам завтра не грозят. Честно говоря, лучше бы угрожали, потому что дождя таки надо, но атмосфера планирует все самодостаточно, не спрашивая", - пишет она.

При этом, отмечает Диденко, температура воздуха в Украине как раз завтра снизится.

"На Востоке завтра +18… +22 градуса, в Центре, на Севере - +20… +24 градуса, на юге - +23… +26 градусов, на Западе еще удержится почти жара: +25… +28 градусов", - уточнила синоптик.

Также, по ее словам, в Приазовье и в Крыму ожидается 1 июня сильный, до штормовых порывов, северо-восточный ветер.

"В Киеве пятница будет сухой. Кто перегрелся первым сильным солнцем, можно будет ночью погулять на улице: +11… +14 градусов. А лето начнется в столице максимальной дневной температурой воздуха +22… +24 градуса", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в июне.