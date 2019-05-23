Жара с дождями: синоптик дала прогноз до конца мая

В ближайшие дни на территории Украины ожидается жаркая погода, однако дождливая.

Как сообщила Наталья Диденко на странице в Facebook, влажная погода с грозами, местами с шквалами и градом, охватит большинство областей.

Температура воздуха 24 мая днем ​​достигнет +21... +27 градусов, на западе будет ниже +17... +23 градуса.

В Киеве пятница ожидается с дождем и грозой, температура до +25... +26 градусов.

Также Диденко в блоге на Opinionua сообщила, что 26 мая в северных областях, а 27 мая — в большинстве областей Украины, кроме юго-востока, существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха в течение ближайших дней составит +20... +25 градусов, свежее будет на западе +16... +21 градус.

28-29 мая восточная часть Украины очистится от влажных облаков, там будет солнечная погода с температурой воздуха +21... +27 градусов.

Юг и значительная часть центральных областей также попадут в сухую воздушную массу, только в Одесской области местами возможен небольшой дождь.

А вот на западе и севере во вторник-среду снова очередной атмосферный фронт принесет дожди, грозы и понижение температуры воздуха. В западных областях 29 мая похолодает до +10... +16 градусов.

В Киеве до конца текущей недели удержится влажная воздушная масса. Правда, в столице осадки будут чередоваться с сухой погодой. В воскресенье, 26 мая, вероятность дождя уменьшится.

В понедельник, 27 мая, в столице будет преобладать солнечная погода. Однако во вторник, 28 мая, в Киев поступит очередная порция дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +22 до +25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!