Главная Новости
9 июня • обновлено в 04:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Жара до +33: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

459
Читать материал на украинском

Погода в Украине в начале рабочей недели 9-10 июня будет по-настоящему жаркой. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в регионах будет выше +30 градусов.

При этом в западных регионах ожидаются грозовые дожди, сообщает пресс-служба Укргидрометцнетра.

Так, во вторник, 9 июня, во всех регионах будет жарко и солнечно. Средняя температура воздуха днем будет +30+32 градусов, ночью +16+18. Лишь на западе из-за обильных осадков температура понизится до +24+26 градусов, ночью +12+14.

Погода в Украине на 9 июня

Погода в Украине на 9 июня

Укргидрометцентр

В среду, 10 июня, столбики термометра доберутся до отметки +31+33 градусов, ночью +17+19. При этом в западных областях снова продолжат идти дожди. В регионе будет немного прохладнее: +23+25 градусов, ночью +14+16.

Погода в Украине на 10 июня

Погода в Украине на 10 июня

Укргидрометцентр

В Киеве 9-10 июня прогнозируется солнечная и жаркая погода. Днем столбики термометра покажут +30+32, ночью +16+18. Осадков в столице не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился прогноз погоды на лето в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 462.

    Вылечились: 12 195. Умерли: 797.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

  • Минздрав назвал регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина.

  • Ученые выяснили, что каждый пятый зараженный COVID-19 является суперраспространителем.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги