Землетрясения в Украине: названы потенциально опасные регионы

В Украине регионами, наиболее подверженными землетрясениям, являются юго-западные области и Крым.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера, комментируя свои слова относительно возможности землетрясения на Закарпатье.

По его словам, в зоне риска находится Закарпатье – там на грунтах второй категории могут происходить землетрясения до 7 баллов по 12-балльной шкале.

Кендзера также назвал среди потенциально сейсмоопасных регионов юго-запад Одесской области и Крым.

"Есть, например, район Кривого Рога, где происходят землетрясения в первую очередь по тектоническим причинам, но во вторую очередь потому, что люди переместили огромные объемы грунта из-под земли на поверхность, потом в другие места. Вызвали напряженное состояние среды", – добавил сейсмолог.

Как объяснил ученый, данный сейсмический пояс образовался вследствие того, что евразийская материковая плита наползает на африканскую плиту.

При этом Кендзера отметил, что точное время, когда случится землетрясение, "никто не может предвидеть ни в Украине, ни в другой стране мира".

"Никто точно не может сказать, что происходит на глубине. Все предвестники, которых есть уже около 600, говорят только о том, что изменяется напряженно-деформированное состояние среды на глубине. Выльется ли это в одно сильное землетрясение или в тысячу небольших, можно прикинуть. Большие землетрясения бывают несколько в год, а мелких землетрясений бывает около 4 тысяч каждый день. Больше шансов, что любое деформированное состояние будет распадаться за счет большого количества мелких землетрясений", – рассказал он.

rbc.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированной Макеевки забили тревогу из-за повторяющихся землетрясений, которые ощущались в основном ночью и вечером. В комментарии OBOZREVATEL Александр Кендзера назвал главную причину этого явления.

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