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3 мая • обновлено в 22:55
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Зеленскому до ведома! История комика из Израиля, которого политика довела до тюрьмы

7.4т
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Бывший дипломат Дмитрий Чекалин сравнил судьбу президента Украины Владимира Зеленского с жизненным путем известного израильского комика Дуду Топаза. В свое время он имел колоссальную поддержку народа, а в итоге оказался в тюрьме.

Кто такой Дуду Топаз, и что довело популярного комика до самоубийства – читайте в материале OBOZREVATEL.

В интервью Чекалин рассказал, что еще полтора года назад, когда только появились первые известия, что Зеленский хочет баллотироваться, он попросил общих знакомых прислать украинскому комику SMS из двух слов: Дуду Топаз.

"Это известнейший израильский комик, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность – 51%. Невиданно в телевизионной сфере. Но он связался с одним контраверсионным политиком и потерял не только свои рейтинги. Последние годы своей жизни он провел между тюрьмой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы", – сказал экс-дипломат для OBOZREVATEL.

Дуду Топаз родился в израильском городе Хайфа в 1946 году в семье известного актера и режиссера Элияху Гольденберга.

Дуду Топаз

Дуду Топаз

"Вести Израиль"

Актерское образование получил в Лондоне, а по возвращению на родину начал карьеру на недавно возникшем израильском телевидении. В начале 80-х годов прославился своими развлекательными шоу, выходившими на Первом канале, и стал самым популярным комиком в стране.

Первый провал Топаза случился в 1981 году, когда во время предвыборной кампании в Кнессет десятого созыва он заявил: "Приятно видеть, что здесь нет чахчахов, которые срывают предвыборные собрания… чахчахов Ликуда из Мецудат-Зеэв". Чахчахи — оскорбительное прозвище, которым в Израиле называют иммигрантов из арабских стран. За эту выходку Топазу пришлось покинуть страну на целых три года.

По возвращению, комик вернулся в эфир с новым шоу "Оговорка". Персонажами передачи были простые люди с сильным марокканским акцентом. Одна из его передач была посвящена проблематичности иврита и тому, что высказывание о "чахчахах" было неправильно понято.

Передача вернула любовь зрителей к Топазу, а один из выпусков шоу смотрели 51,1% израильских телезрителей.

Параллельно он вел еще одну неюмористическую передачу на радио, его программы выходили на Втором канале, и были одними из самых популярных в Израиле. В 90-х Топаз был на пике популярности.

Владимиру Зеленскому напророчили печальную судьбу Дуду Топаза

Владимиру Зеленскому напророчили печальную судьбу Дуду Топаза

Однако в 2004 году компания "Кешет", обладавшая в то время лицензией на вещание по Второму каналу, решила разорвать контракт с Топазом. Такому решению предшествовал ряд скандалов, связанных с комиком.

Началось все в 1995 году, когда Топаз обвинялся в нападении на критика одной из израильских газет. Правда сам шоумен не посчитал это нападением, так как просто снял с соперника очки и разбил их об землю. Однако суд вынес решение против комика, и постановил заплатить пострадавшему $20 000.

В 1997 году Топаза поймали с таблетками экстази, а в 2002 году он укусил за плечо знаменитую аргентинскую актрису Наталью Орейро, известную в Украине по сериалу "Дикий ангел". В 2003 году дважды обвинялся в сексуальном домогательстве, но дела закрыты за недоказанностью обвинений.

Но в тюрьму Топаза засадила жажда мести на владельцев телеканала, которые прекратили с ним работу. В ноябре 2008 двое мужчин избили директора телевизионной компании "Кешет" Ави Нира, а затем было нападение на Боаза Бен-Циона, бывшего импресарио Дуду Топаза.

Дуду Топаз во время суда

Дуду Топаз во время суда

stmegi.com

Через год избили заместителя директора телевизионной компании "Решет Ширу Маргалит, после чего женщина попала в больницу с переломами лицевых костей. Тогда видеокамеры наблюдения зафиксировали Топаза проезжающим на машине рядом с местом избиения.

Через месяц, в июне 2009 году, комик был задержан и дал признательные показания по обвинению в организации нападений на этих людей. По мнению Топаза именно они препятствовали его планам вновь появиться на Втором канале. Когда-то популярному актеру грозило 27 лет тюрьмы.

Первую неудачную попытку самоубийства Топаз совершил в СИЗО 3 июня, вколов себе большою дозу инсулина. После реанимации был переведен в камеру с видеонаблюдением. Однако это не помогло. 20 августа Дуду все же совершил задуманное и повесился в душевой комнате на шланге.

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Автор
Лана Устимова
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
тюрьма смерть актер президент
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
все что даже,чуть против б.а.н.д.е.р.о.в.щ.и.н.ы,все не так.,от ужеж соросня б.л.я.д.с.к.а.я.
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