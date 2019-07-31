"Спецназ Путина в Киеве": чем опасно авиасообщение с РФ

В Украине активизировалась тема возобновления авиасообщения с Россией.

На сайте президента Владимира Заленского появилась петиция с соответствующей просьбой, а в РФ даже заявили о готовности вести переговоры об отмене запретов.

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В РФ готовы к переговорам?

На сайте президента Украины 25 июля появилась петиция с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. Автор утверждает, что это необходимо простым украинцам, которые из-за запрета не могут увидеться с родными. По состоянию на 31 июля ее подписали всего 654 человека из 25 тыс. необходимых.

От представителей украинской власти официальной реакции на зарегистрированную петицию пока не было, но со стороны РФ появилось сразу две.

Так, глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что Россия хочет провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами. По его словам, это якобы отвечает интересам граждан двух стран.

"Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения", – заявил он.

При этом добавил, что сейчас переговоры не ведутся.

Не смолчали и представители так называемой крымской власти, которые заявили, что "для граждан Украины курорты Крыма являются наиболее востребованными". А сам аннексированный полуостров является "гостеприимным регионом".

Россия может устроить провокации

Народный депутат 8-го созыва от фракции "Народный фронт" Юрий Береза ​​утверждает, что запрет на полеты был введен не для наказания граждан Украины или России, а именно как инструмент экономического давления на РФ.

Самолет в небе Иллюстрация

"Я бы рассматривал это не как наказание граждан, а в качестве наказания, в первую очередь, российских авиакомпаний – они не могут получать прибыль. Это вынужденный санкционный шаг, чтобы обескрылить и остановить российский авиапром", – сказал политик в комментарии OBOZREVATEL.

Кроме этого, такая мера прежде всего направлена для усиления безопасности Украины и ее граждан.

"Все помнят сбитый малайзийский Boeing в июле 2014 года, так вот, согласно проведенных расследований, есть все основания полагать, что сбить хотели именно российский самолет с гражданами РФ для эскалации войны на Донбассе. И я не исключаю возможности, что Россия снова может прибегнуть к провокациям, и шантажировать Украину возможными смертями со стороны как украинцев, так и россиян", – отметил он.

Нардеп 9-го созыва от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев считает, что ни о каком восстановлении авиасообщения между Украиной и Россией и речи быть не может.

"Тому, кто хочет восстановить авиасообщение с РФ, я хочу порекомендовать изучить то, что происходило в Чехословакии во время революции 60-х годов, когда там высадился военный спецназ РФ. Это прямая и серьезная угроза Украине, когда под видом гражданской авиации в столице смогут высадиться военные спецподразделения РФ", – пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

С железнодорожным сообщением несколько сложнее, говорит нардеп, потому что Украина связана европейскими соглашениями по транзитному сообщению, но в то же время существенной опасности со стороны курсирования поездов между РФ и Украиной Арьев не видит.

"С железнодорожным сообщением проще, потому что пассажиров в поездах можно проконтролировать, в то время, как авиасообщение можно проконтролировать только на этапе вылета, то есть на территории другого государства", – сказал политик.

История запрета

16 сентября 2015 года тогдашний президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", под которые подпал ряд российских авиакомпаний, в том числе крупнейшая – "Аэрофлот".

Самолет "Аэрофлот" ТАСС

В целом Украина ввела санкции против 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в Крым, а две компании – украинские, были незаконно национализированы на полуострове.

В ответ на ограничения Росавиация ввела запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиалиниями с 25 октября 2015 года. На что в Кабинете министров под руководством Арсения Яценюка приняли зеркальные меры и закрыли авиационное пространство Украины для всех российских авиакомпаний – тоже с 25 октября.

Кроме того, причиной послужило существенное обострение военной и внешнеполитической ситуации на Донбассе, и опасность того, что Россия может использовать авиапространство Украины для провокаций.

Позже неоднократно возникала идея о закрытии железнодорожного сообщения между Украиной и Россией, а украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в августе 2018 года заявил, что его ведомство рассматривает вариант подобного запрета. Однако идею в жизнь так и не воплотили.

Поезд "Киев – Москва"

Очередной запрет на авиаперевозки был наложен со стороны Украины 3 апреля 2019 года. Кабинет министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и РФ после визита одиозного нардепа "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и кума главы Кремля Виктора Медведчука в РФ.

Исключением являются полеты, необходимые для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

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