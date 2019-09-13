"Зеленский разделил Украину": Казарин указал на опасность

Президент Владимир Зеленский разделил украинское общество на две неравноценные группы – тех, кто безоговорочно верят главе государства и тех, кто абсолютно ему не доверяет.

Такое мнение в своем блоге для LIGA.net выразил украинский журналист Павел Казарин. Он заявил, что страна фактически превратилась в две секты, которые "объявляют ересью любое сомнение".

"Причем сегодня, по состоянию на осень 2019, обе эти позиции чаще эмоциональные, нежели рациональные. Послевкусие от выборов очень сильно – и каждая сторона продолжает оправдывать в своих глазах свое недавнее волеизъявление. Никто не хочет остаться в дураках. А потому те, кто голосовал за Зеленского, – готовы адвокатировать любой его шаг. А те, кто голосовал против него, – наоборот", – отметил он.

Казарин сказал, как Зеленский разделил Украину atr.ua

Казарин сравнил избрание Зеленского президентом с ситуацией, в которой незнакомец держит в руках цветик-семицветик.

"И теперь все напряженно ждут того, что именно он станет загадывать. Восторженные ожидания одних и отчаянный скепсис других объясняется одним и тем же. Мы до сих пор мало что знаем о человеке, получившем всю полноту власти в стране. Что неудивительно – еще год назад Зеленского попросту не существовало на наших горизонтах как человека, этическая и политическая позиция которого имела хоть какое-то значение", – отметил журналист.

Пока, по словам Казарина, ожидания скептиков, не осуществились - "финансовая система не рухнула, ассоциация не отменена, гривна не обесценилась". Однако истинное лицо Зеленского, по утверждению журналиста, покажут переговоры с Москвой. И при любом исходе страна, опять же, будет разделена.

Казарин сказал, как Зеленский разделил Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников рассказал, чего боится Зеленский в отношениях с Верховной Радой.

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