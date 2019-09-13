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13 сентября • обновлено в 17:44
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"Зеленский разделил Украину": Казарин указал на опасность

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Президент Владимир Зеленский разделил украинское общество на две неравноценные группы – тех, кто безоговорочно верят главе государства и тех, кто абсолютно ему не доверяет.

Такое мнение в своем блоге для LIGA.net выразил украинский журналист Павел Казарин. Он заявил, что страна фактически превратилась в две секты, которые "объявляют ересью любое сомнение".

"Причем сегодня, по состоянию на осень 2019, обе эти позиции чаще эмоциональные, нежели рациональные. Послевкусие от выборов очень сильно – и каждая сторона продолжает оправдывать в своих глазах свое недавнее волеизъявление. Никто не хочет остаться в дураках. А потому те, кто голосовал за Зеленского, – готовы адвокатировать любой его шаг. А те, кто голосовал против него, – наоборот", – отметил он.

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Казарин сказал, как Зеленский разделил Украину

Казарин сказал, как Зеленский разделил Украину

atr.ua

Казарин сравнил избрание Зеленского президентом с ситуацией, в которой незнакомец держит в руках цветик-семицветик.

"И теперь все напряженно ждут того, что именно он станет загадывать. Восторженные ожидания одних и отчаянный скепсис других объясняется одним и тем же. Мы до сих пор мало что знаем о человеке, получившем всю полноту власти в стране. Что неудивительно еще год назад Зеленского попросту не существовало на наших горизонтах как человека, этическая и политическая позиция которого имела хоть какое-то значение", – отметил журналист.

Пока, по словам Казарина, ожидания скептиков, не осуществились - "финансовая система не рухнула, ассоциация не отменена, гривна не обесценилась". Однако истинное лицо Зеленского, по утверждению журналиста, покажут переговоры с Москвой. И при любом исходе страна, опять же, будет разделена.

Казарин сказал, как Зеленский разделил Украину

Казарин сказал, как Зеленский разделил Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников рассказал, чего боится Зеленский в отношениях с Верховной Радой.

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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Да завалит клоун все, что можно завалить. Он это уже делает: внешняя политика практически легла, готовит общество к сдаче интерессов Украины на Донбассе вцелом, как государства, принимаются никому неясные и противоречивые законы в Раде. Все идет к управляемому хаосу, чего и добивался Путлер, теперь понятна его позиция, кто угодно, только не Порошенко, потому что Порошенко серьезно засел в горле косточкой раиссии.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кризский Игорь, я проти Зе, але ти є іллюстрацією написаного.
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