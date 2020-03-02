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2 марта • обновлено в 12:54
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Зеленский публично обидел женщин, на него набросились

7.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский оскандалился сексистским заявлением, разделив "женщину" и "человека" на разные "виды".

Конфуз произошел во время выступления Зеленского на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины. (Чтобы послушать аудио, проскролльте ниже)

"Пусть женщина первая скажет, это правильно…" – сказал Заленский во время диалога с присутствующими.

Его перебил мужчина из зала.

"Да подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный!" – ответил президент.

Зеленский публично обидел женщин, на него набросились

Зеленский публично обидел женщин, на него набросились

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднем обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский 30 раз употребил различные термины в мужском роде, в то время как женщина была упомянута только раз и то в роли домохозяйки.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Так и Зе не президент! Просто клоун!
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