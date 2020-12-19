Зеленский пригласил украинцев на Банковую. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил украинцев в праздничный городок "Николай принимает друзей" у Офиса главы государства на улице Банковой.

Он опубликовал в Telegram видео с открытия городка, которое состоялось накануне (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"В этом году елка у Офиса президента особая и волшебная, потому что она украшена игрушками, которые произведены по эскизам детей с особыми образовательными потребностями", – рассказывает в ролике первая леди Елена Зеленская.

Президент добавляет, что игрушки "невероятно красивые, праздничные, полные добра и ощущение чуда".

"Добро пожаловать и ждем каждого из вас", – отмечает Зеленский.

Кроме того, в ОП сообщили, что президентская чета встретилась с представителями скаутских организаций – Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины – и получила из рук Вифлеемский огонь.

Скауты прочитали приветственное стихотворение, а потом дети – по одному представителю от каждой организации – вместе передали лампадку с Вифлеемским огнем главе государства и первой леди.

Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Зеленский с женой посетили праздничный городок у Офиса президента.