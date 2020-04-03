Зеленский отправляет украинских медиков в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, который в частности предусматривает отправку украинских медиков для помощи итальянским коллегам в борьбе с пандемией COVID-19.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Кто именно поедет в Италию определят Министерство здравоохранения и Министерством внутренних дел.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пикА болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и БУДЕМ иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", – подчеркнул Зеленский.

медики "Главред"

Как пишет пресс-служба, с украинской стороны врачам будет обеспечена оплата и защита, а именно надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. А с итальянской – проживание и питание.

К тому же на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство Италии продлил действие блокировки из-за карантина в связи с коронавируса, которое накладывает строгие ограничения на передвижение и работу всех служб и фирм, которые не считаются важными звеньями поставок страны, до 13 апреля.

Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля, в Италии от коронавируса умерли уже 13 915 человек, из них 760 – за последние сутки.

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