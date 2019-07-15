Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Такой же, как все!" Зеленский оправдался за скандальный кортеж в Киеве

Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский оправдался за неудобства, созданные его кортежем в Киеве, и нашумевшее ДТП в Запорожской области.

Своей позицией поделился он на странице в Facebook.

"В последнее время в соцсетях много "зради" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной", – написал он.

Новости
"Не врите!" Зеленского ткнули носом в парад на День Независимости
Кортеж Зеленского, устроивший коллапс в Киеве

Кортеж Зеленского, устроивший коллапс в Киеве

Скриншот из видео

Кортеж Зеленского, устроивший коллапс в Киеве

Кортеж Зеленского, устроивший коллапс в Киеве

Скриншот из видео

Зеленский также прокомментировал нашумевшее ДТП в Запорожской области, в котором СМИ обвинили именно его кортеж.

"Это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", – отметил президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Кроме того, глава государства ответил на обвинения в том, что его кортеж создал огромную пробку в Киеве на Позняках.

"Давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", – пояснил он.

"И напоследок – о желтых браслетах "из клубов". На них – фамилии наших пленных моряков. Носить их будем до тех пор, пока не вернем ребят домой", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
10
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Он рассказать может,мастер разговорного жанра. А вы 73 % терпил, сами катайтесь на велосипедах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel