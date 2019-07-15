"Такой же, как все!" Зеленский оправдался за скандальный кортеж в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский оправдался за неудобства, созданные его кортежем в Киеве, и нашумевшее ДТП в Запорожской области.

Своей позицией поделился он на странице в Facebook.

"В последнее время в соцсетях много "зради" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной", – написал он.

Кортеж Зеленского, устроивший коллапс в Киеве Скриншот из видео

Кортеж Зеленского, устроивший коллапс в Киеве Скриншот из видео

Зеленский также прокомментировал нашумевшее ДТП в Запорожской области, в котором СМИ обвинили именно его кортеж.

"Это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы", – отметил президент.

Владимир Зеленский

Кроме того, глава государства ответил на обвинения в том, что его кортеж создал огромную пробку в Киеве на Позняках.

"Давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", – пояснил он.

"И напоследок – о желтых браслетах "из клубов". На них – фамилии наших пленных моряков. Носить их будем до тех пор, пока не вернем ребят домой", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в своей предвыборной программе Зеленский обещал, что откажется от кортежей с охраной, чтобы люди не страдали из-за перекрытия дорог.

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