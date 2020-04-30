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30 апреля • обновлено в 18:22
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"Зеленский нефартовый": экс-дипломат заметил странное совпадение несчастных случаев с президентом

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Президент Украины Владимир Зеленский "нефартовый" и в какой-то степени приносит несчастье.

Такое мнение в качестве иронии в интервью OBOZREVATEL высказал шоумен и бывший дипломат Дмитрий Чекалкин, комментируя плохие случаи в первый год его правления, в том числе, и вирусную угрозу в Украине, которой никто не ожидал.

"Я вообще не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман – там умер султан (Кабус бен Саид. – Ред.), поехал в Соединенные Штаты – Трампу объявили импичмент, поехал в Париж – там сгорел Собор Парижской Богоматери. Признаки его нефартовости таки есть. Можно было бы игнорировать, но стечение обстоятельств странное. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает и все проблемы накапливаются здесь, у нас. Это так, в шутку. Но в любой шутке есть доля правды", – отметил экс-дипломат.

Владимир Зеленский на встрече с султаном Омана

Владимир Зеленский на встрече с султаном Омана

www.pravda.com.ua

Полную версию интервью с Дмитрием Чекалкиным на OBOZREVATEL читайте в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский оказался в кадровой безысходности: дошло до его готовности работать с людьми, из которых он "издевался" во времена актерской карьеры.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Чекалкин Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 выборы в Украине
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Галицький Данило
Галицький Данило
Может его клоуна нужно отправить на раssею по адресу: моцква, крымль, бункер путлера, трюк с султаном Омана повторить.
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