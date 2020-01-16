Затопит Крым, Одессу и Херсон: чем грозит аномальное потепление и изменение климата в Украине

В 2020 году зима продолжает радовать украинцев своей аномально теплой погодой. Синоптики пока не прогнозируют резкого понижения температуры, и метровых сугробов снега тоже не предвидится.

Но такие довольно высокие температуры не являются нормой, а следствием глобального потепления, которое чем дальше, тем больше грозит рядом серьезных проблем как для Украины, так и для всего мира в целом.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Средняя температура зимой в Украине на 4-6 градусов выше климатической нормы.

Средняя температура воздуха в стране на 1,5 градуса выше нормы.

Аномально высокие температуры сохранятся и в 2020 году.

Если не будут предприняты меры по сокращению выбросов парниковых газов, к концу столетия будут затоплены Крым, Херсонская и Одесская области.

Средняя температура погоды в Украине будет расти

Как сообщил в комментарии OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, температура погоды зимой сезона 2019/2020 гг уже на 4-6 градусов выше климатической нормы.

Теплая зима в Украине

Только в декабре 2019 года в Украине были побиты три температурных рекорда, так, 18 декабря, среднесуточная температура была выше почти на 4 градуса предыдущих максимальных значений температуры.

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ДСНС Украины и НАН Украины Веры Балабух, тенденции к повышению температуры наблюдались уже несколько десятилетий подряд, поэтому аномально теплая зима метеорологов не удивляет. Но тенденции усиливаются, и это свидетельствует о больших изменениях.

"Эти атмосферные процессы с каждым годом усиливаются, и рост температуры в Украине в среднем происходят быстрее, чем в целом на всей планете. Это касается всего Черноморско-Каспийского региона. Причина этого кроется в больших выбросах и увеличении концентрации парниковых газов, что приводит к нарушению атмосферной циркуляции", – рассказала специалист в комментарии OBOZREVATEL.

По ее словам, перемещение воздушных масс нарушено, если раньше они двигались вдоль параллели, то теперь перемещение идет вдоль меридианов, некими волнами.

"В таком случае холодные арктические воздушные массы могут заходить далеко на юг, и мы неоднократно видели, когда снег выпадал в Сахаре, а теплые субтропические, а нередко и тропические воздушные массы могут распространяться далеко на север и даже за полярный круг", – отметила метеоролог.

Снег в Сахаре "Факты"

Сейчас, благодаря взаимодействию Азорского антициклона и Исландского минимума, в Украину и Европу поступает теплый и влажный воздух с Северной Атлантики, которая существенно прогрелась за последнее время.

"Температура воздуха повышается не только в зимний период, а почти в течение всего года. Но наибольший рост происходит в зимний и летний период. И если раньше обращали внимание на рост минимальных температур зимой, то в последнее время появилась тенденция к росту максимальных температур летом. Кроме того, растет продолжительность непрерывного горячего периода, максимальные температуры держатся уже не несколько дней, а по несколько недель, а то и месяц", – сказал Балабух, отметив, что рост температур будет наблюдаться и в 2020 году.

Неутешительным является и прогноз заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазиры Мартазиновой, по ее словам наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й.

Зима будет мягкой, весна затяжной, а лето жарким и с минимальным количеством осадков.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях. При любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем", – рассказала Мартазинова.

Изменение климата. Часть Украины под угрозой затопления

Координатор по вопросам климатической политики общественной организации "Экодия" Евгения Засядько отмечает, что основная причина смены климата – выброс парниковых газов: "Поскольку мы резко начали сжигать ископаемое топливо с начала индустриальной революции, и сейчас мы продолжаем эту тенденцию, то все больше ощущаем на себе высокие перепады температур, периоды, когда весь месяц отсутствуют осадки, а за один день может выпасть месячная норма дождя".

Выброс парниковых газов "112 Украина"

При этом, силами общественной организации, совместно с учеными было проведено исследование, которое показал довольно катастрофические для Украины последствия в том случае, если не будут приняты необходимые меры.

"Если к концу столетия мы будем имеем +3 градуса к средней температуре, это повлечет за собой повышение уровня моря, вследствие чего в Украине будет затоплено более миллиона га земель. А это более 200 тыс. га сельскохозяйственных земель и 590 населенных пунктов. Пострадает прибрежная территория Украины, больше всего достанется Херсонской области, за ней Одесской и другим", – сообщила Засядько.

Затопленный город "Новости климата"

Если до 2030 года выбросы не сократятся до 45-50% процесс глобального потепления будет очень трудно остановить, и ежегодно средняя температура по Украине будет только повышаться.

В 2016 году Украина подписалась под Парижским климатическим соглашением, согласно которому наша страна обязалась разработать национально определенный план действий. Правда вместо сокращения выбросов, в плане прописано увеличение.

"Там было прописано, поскольку с 90-х годов мы сократили свои выбросы на 60%, то сейчас этот процент можно немного поднять, а потом вернуться к той же норме, которая есть сейчас. Но из-за давления международных партнеров и общественности в 2018 году на климатической конференции ООН в Минэкологии пообещали пересмотреть этот план, что должно быть сделано уже до марта этого года. А в ООН новый план должны подать в сентябре", – пояснила эколог.

По данным Укргидрометцентра, прогнозируется, что к 2030 году объемы выбросов шести основных парниковых газов без дополнительных усилий увеличатся на 25-90% по сравнению с показателями 2000 года.

Если не предпринимать никаких действий или если все будут продолжать "замалчивать проблему", то в течение нескольких десятилетий выбросы парниковых газов на планете будут расти, и глобальная температура может повыситься в этом веке более чем на 6 градусов.

Если люди во всем мире не начнут обращать внимание на призывы экологов и синоптиков, то изменения климата будут иметь необратимые последствия. Повышение температуры поверхностного слоя атмосферы приводит к смещению климатических зон. В свою очередь это вызывает таяние арктических и антарктических льдов, а также вечной мерзлоты, что ведет к повышению уровня мирового океана. Прибрежные города и острова по всему миру окажутся перед угрозой полного затопления.

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