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12 апреля • обновлено в 22:53
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"Защитить Украину можно только силой!" Турчинов дал совет Зеленскому по Донбассу

3.7т
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Остановить российскую агрессию на Донбассе и защитить Украину можно только силой.

Такое мнение высказал исполняющий обязанности президента в 2014 году, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью OBOZREVATEL. "Сильная экономика, сильная армия, мощное современное оружие", – говорит он.

По его словам, позиция Путина по Украине за шесть последних лет остается неизменной.

Александр Турчинов

Александр Турчинов

"Он упорно продолжает свою стратегию имперского реваншизма. В рамках этой стратегии Кремля сильной независимой Украины не существует. Любой поиск компромиссов с Путиным воспринимается им, как слабость и приведет в тупик. Надеюсь, что новое руководство Украины должно было это уже понять", – дал Турчинов совет команде Владимира Зеленского.

Полный текст интервью читайте в понедельник, 12 апреля, на сайте OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что страна-агрессор Россия во главе с президентом Владимиром Путиным стремится захватить не только восточные области Украины, что делает сейчас на Донбассе.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Турчинов
Место
Украина
Теги
война Донбасс
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
собрал бы своих бабтистов или свидетелей и им втирал бы свой маразм
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Emа Ol
Emа Ol
І шо це в нас за Зепрезидент, якому доводиться ось вже скоро рік пояснювати елементарні речі служіння українському народові!
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Да, да. Это будет начало конца!
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